Бютовец жалуется, что депутаты «стоят в очереди, чтобы позвонить»

Некоторые депутаты из фракций Блока Юлии Тимошенко и Партии регионов испытывают проблемы с выходом на международную телефонную линию.

Об этом газете «Коммерсант-Украина» (№ 171 от 26 сентября 2008 года) заявили народные депутаты Валерий ПИСАРЕНКО (фракция БЮТ), Андрей ШКИЛЬ (фракция БЮТ) и Тарас ЧОРНОВИЛ (фракция Партии регионов).

По информации газеты, первым об отключении выхода на международную линию сообщил во время заседания согласительного совета руководителей фракций Т.ЧОРНОВИЛ.

В свою очередь, А.ШКИЛЬ рассказал изданию, что средств, выделенных аппаратом Верховной Рады на телефонные переговоры членов комиссий, занимающихся международными связями, было недостаточно для оплаты всех разговоров депутатов этих комиссий, поэтому многие из них лишились выхода на международную линию.

«Восьмерка» теперь работает только у глав постоянных комитетов, а депутаты и их помощники стоят в очереди, чтобы позвонить», – сообщил В.ПИСАРЕНКО.

А.ШКИЛЬ и В.ПИСАРЕНКО виновным в сложившейся ситуации называют Президента Виктора ЮЩЕНКО, который, по словам В.ПИСАРЕНКО, хочет стать «единственным органом власти». При этом А.ШКИЛЬ отмечает, что проблемы с финансированием возникают в конце каждого финансового года, а В.ПИСАРЕНКО утверждает, что их возникновение «совпало с распадом демократической коалиции».

Впрочем, многие однопартийцы Т.ЧОРНОВИЛА полагают, что в отключеньях виноват не глава государства, а сами депутаты.

«Мне такая проблема неизвестна, поскольку я не пользуюсь парламентскими телефонами. Только своим собственным. Думаю, представители БЮТ и ПР в состоянии сами оплачивать свои телефонные переговоры», – заявила газете народный депутат Анна ГЕРМАН (фракция Партии регионов).

«Если не заниматься в комитетах своими партийными делами, то средств, выделяемых на телефонную связь, достаточно. Но депутаты от НУ-НС, как правило, совмещают комитетскую и партийную деятельность», – говорит народный депутат Василий ХАРА (фракция ПР).

При этом, как стало известно «Коммерсанту», в парламентском комитете по вопросам европейской интеграции, возглавляемом Борисом ТАРАСЮКОМ (фракция НУ-НС), с международной телефонной связью все в порядке.