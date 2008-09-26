Нардепы из НУ-НС поименно сдадут коллег-сторонников «коалиции трех»

Группа депутатов от блока “Наша Украина – Народная самооборона” обещает до конца сегодняшнего дня обнародовать список всех депутатов фракции, выступающих за создание новой коалиции с БЮТ и Блоком Литвина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявил член фракции НУ-НС Владимир АРЬЕВ.

По его словам, сейчас уже собрано более двух десятков подписей.

«Но сейчас идут консультации внутри фракции, и это делается из-за того, что позиция руководства фракции очень сильно расходится с позицией многих членов фракции НУ-НС», - сказал В.АРЬЕВ.

Он отметил, что на сегодня сознательно затягиваются переговоры о создании новой коалиции. По словам депутата, во время вчерашних переговоров с БЮТ была достигнута договоренность по ряду принципиальных вопросов, которые могут ускорить создание новой коалиции.

Комментируя заявление лидера фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Вячеслава КИРИЛЕНКО, что соответствующие подписи не имеют правового статуса, В.АРЬЕВ отметил, что каждая подпись является легитимной, поскольку решение о создании новой коалиции принимается большинством депутатов фракции.

В.АРЬЕВ также отметил, что во время консультаций звучало предложение о целесообразности подписания временного коалиционного соглашения, в котором будут определены принципы деятельности коалиции, а также указан срок, до которого должно быть подготовлено коалиционное соглашение.

Как сообщал УНИАН, комментируя сбор подписей в парламенте за создание новой коалиции в составе НУ-НС, БЮТ и Блока Литвина, в интервью журналистам лидер фракции НУ-НС В.КИРИЛЕНКО заявил, что “Наша Украина – Народная самооборона” будет принимать решение о вхождении в коалицию исключительно на заседании фракции, и поэтому никакой сбор подписей некоторых представителей НУ-НС за создание новой коалиции не имеет юридических последствий.