Ахметов отрезал Медведчуку телефон и Интернет

Газета «Дело» сообщает, вчера СДПУ(о) отключили от телефонной связи и Интернета. Это породило волну слухов о том, что партия прекращает свое существование, объединяется с Партией регионов, а офис в центре Киева продает.

Однако, члены СДПУ(о) категорически опровергли «Делу» слухи о продаже партии.

Проблемы со связью, которые возникли в офисе, некоторые рядовые партийцы поспешили связать с происками оппонентов. Но, как выяснило «Дело», в проблемах СДПУ(о) в отключении телефонов и Интернета виновата не политика, а финансовое состояние партии. Оказалось, связь отключили за неуплату. Сделал это компания-провайдер, подконтрольная бизнесмену Ринату АХМЕТОВУ. Общая сумма долга составила 65,9 тыс. грн.

«Последний раз частичная оплата за офис поступила в июне», - сообщили изданию в компании.