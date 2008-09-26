Кириленко - Шуфричу: цирк закончился!

Лидер НУНС Вячеслав Кириленко заявляет, что не имеет желания пиарить регионала Нестора Шуфрича.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистов на пресс-конференции в пятницу.

"Цирк закончился. У меня каждый день очень много серьезных дел, и у меня нет ни времени, ни желания принимать участие в рекламной акции депутата (Шуфрича)", - сказал Кириленко.

При этом он высказал сожаление, что блок Юлии Тимошенко "использует даже такие цирковые методы для борьбы в "Нашей Украине" с теми, кто стоит на украинских позициях".

Ранее в четверг Шуфрич предложил Кириленко пари о том, что коалиция между БЮТ, Партией регионов и КПУ создана не будет.

Украинская правда