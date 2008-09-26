Кириленко - Шуфричу: цирк закончился!
12:41, 26 сентября 2008Политика
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Лидер НУ-НС не хочет участвовать в рекламной акции
Лидер НУНС Вячеслав Кириленко заявляет, что не имеет желания пиарить регионала Нестора Шуфрича.
Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистов на пресс-конференции в пятницу.
"Цирк закончился. У меня каждый день очень много серьезных дел, и у меня нет ни времени, ни желания принимать участие в рекламной акции депутата (Шуфрича)", - сказал Кириленко.
При этом он высказал сожаление, что блок Юлии Тимошенко "использует даже такие цирковые методы для борьбы в "Нашей Украине" с теми, кто стоит на украинских позициях".
Ранее в четверг Шуфрич предложил Кириленко пари о том, что коалиция между БЮТ, Партией регионов и КПУ создана не будет.
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