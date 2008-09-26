Комиссия ВР накопала в Лозовой следы поставок оружия в Грузию

Временная следственная комиссия Верховной Рады выявила факты поставок в Грузию украинского вооружения из военного арсенала в пгт Лозовая Харьковской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил председатель ВСК по расследованию незаконных поставок оружия и военной техники в Грузию Валерий КОНОВАЛЮК.

По его словам, поставки осуществлялись в течение мая и июня этого года, что подтверждается определенными контрактами и нарядами.

«Это свидетельствует о том, что наше политическое руководство знало о времени военной операции Грузии против Южной Осетии», - сказал В.КОНОВАЛЮК.

Кроме того, он отметил, что военная техника продавалась в Грузию по заниженным ценам.

«Есть определенные документы, которые касаются поручения Президента на продажу современного комплекса противовоздушной обороны», - сказал депутат.

По его словам, сегодня существуют определенные проблемы с предоставлением ВСК информации, поскольку определенные должностные лица игнорируют приглашения на заседание комиссии.

При этом В.КОНОВАЛЮК положительно оценил поручение премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО первому вице-премьер-министру Александру ТУРЧИНОВУ относительно обеспечения проведения всех контрольных проверок компании «Укрспецэкспорт».

В.КОНОВАЛЮК считает, что факт захвата пиратами в Африке судна Faina, которое перевозило 30 танков Т-72, подтверждает, что Украина становится «резонансной страной в вопросе торговли оружием в мире».