Два Кириленко снова поссорились в Верховной Раде

Лидеры фракций БЮТ и НУ-НС в который раз обменялись обвинениями в сессионном зале Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО отметил, что представители фракции НУ-НС не появились ни вчера, ни сегодня для совместного формирования с БЮТ и фракцией Блока Литвина повестки дня сегодняшнего заседания.

Он отметил, что сегодня, за 10 минут до Согласительного совета, НУ-НС внес предложения, которые не рассматривались «в рамках трех».

По словам И.КИРИЛЕНКО, именно поэтому не удалось согласовать повестку дня на сегодня и она согласовывалась уже на согласительном совете четырьмя фракциями парламента.

В то же время лидер фракции НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО отметил: «Я не знаю, как еще умолять БЮТ, чтобы он перестал голосовать с Партией регионов и перестал с Партией регионов и коммунистами формировать повестку дня”.

По его словам, фракция НУ-НС предложила БЮТ отказаться от голосования за изменения к календарному плану (как известно, сегодня парламент внес такие изменения, предусмотрев, что на следующей неделе ВР утром будет работать в пленарном режиме – УНИАН) и отказаться от совместных голосований на следующей неделе с фракцией Партии регионов.

Лидер фракции НУ-НС считает, что время необходимо для ведения переговоров и консультаций, а не для голосований «в то же время с Партией регионов против Украины и против Конституции».

В.КИРИЛЕНКО также сообщил, что БЮТ отказался от этого предложения НУ-НС, а также не поддержал внесение на рассмотрение парламента и голосование сегодня за отмену депутатской неприкосновенности.

В.КИРИЛЕНКО также отметил, что фракция БЮТ отказалась внести на рассмотрение парламента и поддержать президентский законопроект о введении уголовной ответственности за отрицание Голодомора 1932-1933 годов как Геноцида против украинского народа. «Вот вам новая коалиция от БЮТ! Пять предложений от НУ-НС – и пять отрицательных ответов. Вот их правдивая позиция», - сказал В.КИРИЛЕНКО.