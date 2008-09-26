Верховная Рада демонстрирует чудеса трудолюбия

На будущей неделе Верховная Рада будет работать в пленарном режиме.

Как передает корреспондент УНИАН, народные депутаты приняла постановление о внесении изменений в календарный план текущей сессии. За это решение проголосовало 329 из 438 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Документом предусмотрено, что в понедельник, 29 сентября, не будет традиционного заседания Согласительного совета, а состоится совещание руководителей фракций парламента.

30 сентября, 1, 2 и 3 октября парламент будет работать в сессионном режиме, будут проводиться только утренние заседания.