Яценюк по телефону успокоил Европу

Президент Европарламента Ганс-Герт ПЕТТЕРИНГ убежден, что Украина выйдет из кризиса исключительно демократическим путем.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, об этом Г.-Г.ПЕТТЕРИНГ сказал во время телефонного разговора с председателем Верховной Рады Арсением ЯЦЕНЮКОМ.

Стороны обсудили развитие современной политической ситуации в Украине и вероятные варианты выхода из нее. В частности, глава Европейского парламента выразил уверенность, что преодоление существующего политического кризиса произойдет исключительно демократическим путем. По его словам, Украина неоднократно доказывала, что она способна разрешать сложные ситуации именно в таком формате.

В свою очередь, А.ЯЦЕНЮК, говоря о вероятных вариантах дальнейшего развития украинской политической ситуации, как то формирование новой коалиции или досрочные выборы, заверил своего европейского коллегу, что развитие событий будет происходить исключительно согласно требованиям Конституции Украины и демократическим стандартам.

Стороны также договорились о двусторонней встрече в Брюсселе в ближайшее время.