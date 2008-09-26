Фракция НУ-НС не пришла на заседание Верховной Рады

10:14, 26 сентября 2008
Политика
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Яценюк объявил перерыв

Заседание Верховной Рады Украины открыто, однако в его работе объявлен перерыв до 11.00.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК пригласил лидеров фракций на заседание Согласительного совета для согласования сегодняшней повестки дня работы парламента.

В сессионном зале зарегистрировалось 377 народных депутатов.

В полном составе на заседании отсутствует фракция блока “Наша Украина – Народная самооборона”.

 

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