Фракция НУ-НС не пришла на заседание Верховной Рады
10:14, 26 сентября 2008Политика
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Яценюк объявил перерыв
Заседание Верховной Рады Украины открыто, однако в его работе объявлен перерыв до 11.00.
Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК пригласил лидеров фракций на заседание Согласительного совета для согласования сегодняшней повестки дня работы парламента.
В сессионном зале зарегистрировалось 377 народных депутатов.
В полном составе на заседании отсутствует фракция блока “Наша Украина – Народная самооборона”.
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