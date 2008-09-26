Новодворская: готова жизнь отдать за такого президента, как Ющенко

Российская правозащитница Валерия Новодворская в интервью Эху Москвывысказалась о политической ситуации в Украине: "...то, что сейчас происходит на Украине, это естественный процесс политического роста. Украина через это пройдет. Украина не имеет политзаключенных, узников совести, не нарушает свою Конституцию, не живет трубой, а развивает свою экономику, потому что у нее газа и нефти нет, там их госбезопасность не играет никакой роли. Да, там есть конфронтация – постоянные коалиции, распад этих коалиций. Это совершенно необходимо. Кстати, там коммунисты набирают не более 5% голосов, а такие, как Жириновский, Наталья Витренко, вообще в Раду не проходят. Нам бы все это. Я готова полжизни отдать, да вообще всю жизнь отдать вот на этом месте за то, чтобы мы сейчас имели такую политическую систему, как Украина, и такого президента, как Виктор Ющенко, украинского Гавела".