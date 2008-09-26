Эксперты объясняют провал коалиционных переговоров БЮТ с ПР

Новая коалиция БЮТ и «Нашей Украины» при участии блока Литвина возможна, но не будет стабильной, убеждены политологи.

Коалиционное соглашение между БЮТ, блоком «Наша Украина – Народная самооборона» и блоком Литвина может быть согласовано уже в понедельник. Так оценил итоги коалиционных переговоров в четверг председатель парламентской фракции БЮТ Иван Кириленко. Этого не исключил Владимир Литвин и председатели семи из девяти партий пропрезидентского блока. В свою очередь лидеры «Народного союза «Наша Украина» от имени целого блока выдвинули дополнительные требования к БЮТ. Директор Международного института демократий Сергей Таран назвал это попыткой сохранить политическое влияние «Нашей Украины» ради сохранения шансов на выдвижение Виктора Ющенко единым кандидатом на второй президентский срок. Даже в случае достижения компромисса между тремя политическими силами, как считает политолог Виктор Небоженко, такая коалиция не просуществует дольше, чем до нового года. Провал коалиционных переговоров БЮТ с Партией регионов эксперты объясняют не только идеологическими разногласиями, но и несовместимыми кадровыми аппетитами обеих политических сил.

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