Тимошенко: в Украине будет мова, а не язык, понимаете?

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что все спекуляции вокруг ее позиции относительно государственного языка связаны с приближением президентской кампании. Об этом она заявила сегодня на пресс-конференции, сообщили УНИАН в пресс-службе правительства.

«Я знаю, что сегодня перед президентскими выборами пробуют просто дискредитировать по всем направлениям», - прибавила она.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что она лично и возглавляемая ею политическая сила не изменяют своих принципов, целей, основ, отношения к национальным стратегическим приоритетам страны - это касается и единственного государственного украинского языка.

«Я могу еще раз, возможно, сотый, повторить, что в Украине будет мова, а не язык, понимаете? Будет украинский государственный единственный язык. Это является одним из основных принципов нашей политической работы в плане восстановления национальной самоидентичности», - объяснила премьер-министр.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что сегодня уже думает и живет украинским языком. «А то, что я хорошо владею русским - думаю, для вас не секрет…, вы все знаете, что я была воспитана в русскоязычной области в Днепропетровске, думаю, что я все сделала для того, чтобы разговаривать на украинском как можно быстрее, как только я пришла в правительство», - отметила премьер.