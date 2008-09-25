Ющенко: Украине нужна здоровая парламентская коалиция

Украина нуждается в здоровой парламентской коалиции, которая будет работать на национальные приоритеты. Это Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил сегодня в интервью украинским региональным печатным изданием, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«По моему мнению, причиной развала парламентской коалиции было то, что хорошо эксплуатировалось название «демократическая», но мало делалось для того, чтобы она по духу и содержанию была такой», - сказал В.ЮЩЕНКО. Он отметил, что главным в деятельности этой коалиции должно было быть ежедневное внедрение реформ: «Коалиция создавалась для того, чтобы работать - проводить реформы, нужные стране». Вместо этого, по его словам, соответствующие договоренности, закрепленные в коалиционном соглашении, постоянно нарушались.

Отвечая на вопросы журналистов, Президент в который раз подчеркнул: название или формат новой парламентской коалиции могут быть какими угодно. Ключевыми ценностями являются принципы деятельности и готовность брать на себя ответственность. «Коалиция может состояться в любом формате, при одном условии, если там будут закреплены общенациональные приоритеты. Меркантильные вещи сегодня не интересуют нацию. Есть ли тот формат коалиции, который способен породить эти ценности, - в этом и есть знак вопроса», - сказал он.

При этом глава государства отметил, что сегодня для некоторых политических сил парламента целью формирования новой коалиции является достижения целей, которые противоречат национальным интересам. По его словам, эти политики готовы «повернуть страну назад, главное, чтобы получить должности и власть».

Интервью у Президента взяли представители изданий «Слободской край» (г. Харьков), «Наше місто» (г. Днепропетровск), «Нова доба» (г. Черкассы), «Високий замок» (г. Львов), «33-й канал» (г. Винница), «Одесские вести» г. Одесса, «Южная правда» (г. Николаев), «Сумщина» (г. Сумы), «Жизнь» (г. Донецк), «Житомирщина» (г. Житомир).