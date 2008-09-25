Яценюк не успевает создать партию до выборов

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК не исключает своего участия в досрочных парламентских выборах в демократическом блоке.

В частности, в эфире Радио Свобода он подтвердил, что сейчас продолжается работа над формированием новой партии. В то же время, А.ЯЦЕНЮК заметил, что за столь короткий срок, оставшийся до возможных досрочных выборов, сформировать партию, которая действительно базировалась бы на определенных идеологических принципах, практически невозможно. Более того, даже в случае ее создания законодательство запрещает принимать участие в выборах партиям, которые существуют меньше одного года. Потому А.ЯЦЕНЮК не исключает своего участия в выборах в демократическом блоке, если такой будет создан.

Отвечая на уточняющий вопрос, о каком именно блоке идет речь, поскольку их может быть много, спикер заметил, что “в блоке Юлии Владимировны (ТИМОШЕНКО) все места уже заняты”.

По мнению А.ЯЦЕНЮКА, шансы на создание новой коалиции, в том числе и мегакоалиции в составе БЮТ и Партии регионов, очень низкие.

Он напомнил, что уже говорил, когда эти две силы начали синхронно голосовать в парламенте, что “эта свадьба закончится, так и не начавшись”. “Так и будет, потому что этот союз алогичен”, - сказал председатель ВР.

А.ЯЦЕНЮК также заметил, что не видит ничего страшного в досрочных выборах парламента, потому что выборы – это демократический механизм, и это – “еще один шанс”.