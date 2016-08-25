Штайнмайер выразил обеспокоенность из-за угроз наблюдателям ОБСЕ в Украине со стороны боевиков

Два таких случая произошли в последние дни, передает Радио Свобода.

Такие приступы, имеющие целью помешать работе гражданской невооруженной наблюдательной миссии ОБСЕ и ее членов, совершенно неприемлемы, подчеркнул он.

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Все стороны должны полностью гарантировать безопасность наблюдателей ОБСЕ и оборудования и предоставлять им беспрепятственный доступ по всей стране, включительно с зоной конфликта, заявил Штайнмайер. А ответственные за нападения на них должны быть привлечены к ответственности, добавил он.

Напомним, на блокпосту в подконтрольном "ДНР" с. Луговое (72 км к югу от Донецка) 22 августа трое вооруженных боевиков остановили патруль СММ ОБСЕ. Один из мужчин враждебно требовал проведения обыска автомобилей СММ. Руководитель патруля объяснил, что проводить обыск автомобилей СММ не разрешается, однако вооруженный мужчина настаивал на своем и начал обыск. Как отмечается, практически все время, пока проводился обыск, боевик держал наблюдателей СММ под прицелом.