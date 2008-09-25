Украина призывает Россию прекратить дискредитацию трагедии Голодомора

Украина призывает руководителей и политиков России прекратить практику циничного отрицания исторической правды о Голодоморе 1932-1933 годов.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Министерства иностранных дел Украины.

“В этом году Украина отмечает 75-ю годовщину одной из наибольших в истории человечества гуманитарных катастроф – Голодомора 1932-1933 годов. Это был сознательно и четко спланированный тоталитарным коммунистическим режимом геноцид против украинского народа. Таким циничным, нечеловеческим способом сталинская власть пыталась нанести смертельный удар украинскому крестьянству как основе нашей нации, подорвать силы народа и навсегда устранить саму возможность возрождения Украины как независимого государства”, - говорится в документе.

Архивные документы свидетельствуют: Голодомор имел откровенную антиукраинскую направленность. Сегодня это убедительно доказано учеными разных стран. Осознание глубины этой трагедии постепенно распространяется в мире, о чем свидетельствует продолжающийся процесс признания Голодомора парламентами демократических государств, констатирует МИД Украины.

На фоне этого в Украине с глубоким возмущением было воспринято сообщение для СМИ Министерства иностранных дел Российской Федерации от 24 сентября, в котором в недопустимо пренебрежительном тоне комментируется стремление Украины донести до мирового сообщества правду о Голодоморе 1932-33 годов, говорится в заявлении.

“Трудно осознать, что страна, которая подарила мировой культуре великих гуманистов Толстого, Рериха, Сахарова, позволяет себе издеваться над попыткой Украины почтить память жертв великой трагедии с целью предотвращения ее повторения. Вместо того чтобы воздать должное прошлому, которое было общим для наших народов, руководство России, наоборот, прилагает значительные усилия для того, чтобы дискредитировать трагедию Голодомора”, - убеждены в украинском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД отмечают, что такая позиция выглядит тем более непонятной, ведь в ноябре 2003 года Российская Федерация вместе с 63 странами - членами ООН поддержала совместное заявление, в котором отмечена „семидесятая годовщина украинской трагедии”, а в 2007 году – резолюцию 34-й Генеральной конференции ЮНЕСКО об увековечении памяти жертв Великого голода (Голодомора) в Украине 1932-33 гг.

Подобное предложение было внесено Украиной и на 9-ю сессию Совета ООН по правам человека. Но ввиду того, что вопрос Голодомора рассматривается на других мировых форумах, украинская делегация 22 сентября, в духе компромисса, решила не настаивать на голосовании соответствующего проекта резолюции Совета.

Украина призывает руководителей и ведущих политиков Российской Федерации прекратить практику циничного отрицания исторической правды о Голодоморе, попытки оправдания и “обеления” преступлений сталинизма.

Как сообщал УНИАН, на официальном сайте МИД России размещено сообщение “О провале затеи Украины относительно “голодомора” в Совете ООН по правам человека”, в котором говорится, что “24 сентября делегация Украины в Совете ООН по правам человека, не получив практически никакой поддержки, вынуждена официально отозвать внесенный ею ранее проект резолюции “Память о Голодоморе 1932-1933 гг. в Украине”.

МИД России заявляет, что считает это единственно верным шагом, добавляя при этом: “Похоже, что и украинская сторона начинает осознавать конфронтационность и бесперспективность своей инициативы”.

В сообщении отмечается, что в Совете ООН по правам человека и в Генеральной Ассамблее Россия продолжает и будет продолжать проводить линию на недопущение вбрасывания в повестку дня “конфронтационных тем и сюжетов, которые не имеют ничего общего с делом поощрения и защиты прав человека и направлены на достижение конъюнктурных политических выгод”.