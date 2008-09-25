22 ноября в 16.00 в Украине - минута молчания

В Украине 22 ноября в 16.00 будет объявлена минута молчания в память о жертвах геноцида украинского народа.

Об этом идет речь в указе Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО “О мероприятиях в связи с Днем памяти жертв голодоморов”, размещенном сегодня на официальном сайте главы государства.

В соответствии с указом, в это время должна быть остановлена работа в органах государственной власти и органах местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях и организациях (кроме предприятий, где это не допускается по технологии производства), движение общественного и частного транспорта с подачей соответствующих звуковых сигналов.

Также на территории Украины 22 ноября 2008 года должны быть приспущены государственные флаги, ограничено проведение развлекательных мероприятий, внесены соответствующие изменения в программы радио и телевидения.

Кроме того, в связи с 75-й годовщиной Голодомора 1932-1933 годов в Украине и с целью достойного чествования памяти жертв геноцида Украинского народа, надлежащей организации мероприятий ко Дню памяти жертв голодоморов, Президент дал Кабинету министров Украины ряд поручений.

Так, правительство с участием Организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий в связи с 75-й годовщиной Голодомора в Украине должно разработать и утвердить в десятидневный срок план мероприятий на октября-ноябрь 2008 года к 75-й годовщине Голодомора 1932-1933 годов в Украине и Дню памяти жертв голодоморов.

В соответствии с указом, в плане должно быть предусмотрено проведение презентации Национальной книги памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине; открытие в Киеве первой очереди Мемориального комплекса памяти жертв голодоморов в Украине; проведение 22 ноября 2008 года Всеукраинской акции «Зажги свечу»; презентация в ноябре фильмов, посвященных теме геноцида украинского народа 1932-1933 годов; организация в городе Киеве выставок, в частности документально-художественной, печатных изданий, фоторабот, которые освещают события, связанные с Голодомором 1932-1933 годов в Украине; демонстрация соответствующих тематических выставок и экспозиций в других населенных пунктах.

Кабмин должен также обеспечить в полном объеме финансирование проведения мероприятий к 75-й годовщине Голодомора 1932-1933 годов в Украине и Дня памяти жертв голодоморов.

Правительство должно предусмотреть во время доработки проекта Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» средства для финансирования сооружения в Киеве второй очереди Мемориального комплекса памяти жертв голодоморов в Украине, мероприятий по публикации архивных, научно-популярных и художественно-публицистических изданий, а также для осуществления Украинским институтом национальной памяти исследовательских работ по вопросам голодоморов.

Президент поручил правительству предложить религиозным организациям провести 22 ноября 2008 года панихиды по жертвам Голодомора.

Глава государства дал ряд поручений в связи с вышеупомянутыми мероприятиями и Совету министров Автономной Республики Крым, областным, Киевской и Севастопольской городским государственным администрациям, Министерству Украины по делам семьи, молодежи и спорта, Министерству культуры и туризма Украины, Министерству образования и науки Украины.

Министерство иностранных дел Украины должно обеспечить проведение заграничными дипломатическими учреждениями Украины мероприятий ко Дню памяти жертв голодоморов, а также участие представителей дипломатического корпуса иностранных государств, аккредитованных в Украине, в официальных мероприятиях, которые будут проводиться в Украине; способствовать Международному координационному комитету Всемирного конгресса украинцев для планирования отмечания 75-й годовщины Голодомора в Украине в проведении представителями украинской общественности за рубежом мероприятий, посвященных памяти жертв геноцида украинского народа.