В БЮТ решили, что договор о «коалиции трех» подпишут во вторник?

Фракция БЮТ считает, что до конца понедельника должен быть согласован для подписания документ о создании демократической коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам лидер фракции Иван КИРИЛЕНКО.

«До понедельника, до конца дня, мы должны иметь согласованный документ, готовый к подписанию», – сказал он.

По словам И.КИРИЛЕНКО, фракция БЮТ готова подписать и коалиционное соглашение, действовавшее между НУ-НС и БЮТ, но, добавил он, речь идет о третьем субъекте переговоров – Блоке Литвина – и поэтому более целесообразно подготовить новый документ.

Он отметил, что фракция БЮТ готова подписать коалиционное соглашение, которое действовало между двумя блоками, хоть сегодня, «чтобы снять все подозрения, что ведутся какие-то другие переговоры о создании коалиции».

И.КИРИЛЕНКО также сообщил, что трое представителей от фракций БЮТ и НУ-НС сегодня будут согласовывать повестку дня завтрашнего заседания. По его словам, БЮТ и НУ-НС направят письмо фракции Блока Литвина с предложением присоединиться к процессу согласования вопросов повестки дня на завтра.

Также он сказал, что завтра будут продолжены консультации о создании коалиции.

Первый заместитель руководителя фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН, в свою очередь, отметил: стороны договорились, что оставят «в стороне любые информационные войны, обиды».

В то же время, добавил он, некоторые представители фракции НУ-НС отметили, что не могут гарантировать, что этого будет придерживаться Секретариат Президента.