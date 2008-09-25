Коалиция БЮТ, НУ-НС и блока Литвина еще авантюрнее, чем предыдущая?

Политологи считают, что коалиция с участием Блока Юлии Тимошенко, блока «Наша Украина – Народная самооборона» и Блока Литвина не будет создана.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса политических экспертов, проведенного Центром исследований политических ценностей «АКСИА» в связи с объявлением о начале переговоров относительно создания коалиции с участием БЮТ, НУ-НС и Блока Литвина.

Руководитель социологической службы «Украинский барометр» Виктор НЕБОЖЕНКО убежден, что шансов на создание коалиции в составе БЮТ, НУ-НС и Блока Литвина очень мало.

“Она еще авантюрнее, чем предыдущая коалиция, - отметил он. - У предыдущей коалиции был все-таки свой спикер. А в этой коалиции есть свой претендент на этот пост – ЛИТВИН, который уже был председателем Верховной Рады, и не представляет себе, что он может быть на какой-то другой должности. В данном случае ТИМОШЕНКО торгует не своим”.

В.НЕБОЖЕНКО уверен, что Арсений ЯЦЕНЮК не согласится стать разменной монетой в этой игре, единственная должность, на которую он согласится вместо кресла спикера, - это должность премьер-министра Украины. “Но на это уже не пойдет сама ТИМОШЕНКО. Потому я думаю, что эта коалиция, о создании которой сейчас так много говорят, не состоится”, - сказал политолог.

Директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ также считает нереальным создание коалиции в составе НУ-НС, БЮТ и Блока Литвина. „По моему мнению, это абсолютно исключено”, - сказал он.

По словам эксперта, депутаты от НУ-НС являются зависимыми в принятии решений. “Там все решает БАЛОГА с Президентом, а они продолжают линию на деструкцию этой коалиции, на внеочередные выборы”, - отметил М.ПОГРЕБИНСКИЙ.

Директор политических программ Центра исследований политических ценностей «АКСИА» Александр МЕДВЕДЕВ назвал “нерабочим вариантом” коалицию в составе блока “Наша Украина – Народная самооборона”, БЮТ и Блока Литвина. По его убеждению, этот состав озвучивается лишь с целью дотянуть время, предусмотренное Конституцией на размышление депутатам. Создание такой коалиции маловероятно, по его мнению, по нескольким причинам.

“Первая – новое деление постов в правительстве и выделение квоты для Блока Литвина. Вторая - необходимость пересмотра кандидатуры спикера Верховной Рады. ЛИТВИН пожелает спикерского реванша. Какую роль в таком случае отвести ЯЦЕНЮКУ? Ведь любое понижение статуса назначенца НУ-НС повлечет за собой адекватные требования о выделении мест в правительстве для представителей этого блока”, - считает А.МЕДВЕДЕВ.

Не верит в существование коалиции БЮТ, НУ-НС и Блока Литвина и директор политико-правовых программ Украинского Центра экономических и политических исследований им. А. Разумкова Юрий ЯКИМЕНКО.

„На мой взгляд, такая коалиция, скорее, не состоится, невзирая на все усилия, которые демонстрируются политическими силами якобы ради ее создания. Главная причина скепсиса та же – конфликт между Президентом и премьер-министром”, - сказал эксперт. По его словам, события последних дней подтверждают, что этот конфликт продолжается, и даже обостряется. “Поэтому работа НУ-НС и БЮТ в рамках одной коалиции мне кажется невозможной”, - подытожил политолог.

Теоретически создание такой коалиции допустил лишь научный директор Школы политической аналитики национального университета “Киево-Могилянская академия”, профессор политологии Алексей ГАРАНЬ. При этом он напомнил, что вчера Владимир ЛИТВИН выступил с заявлением, в котором говорил о принципах, на которых Блок Литвина может согласиться принять участие в коалиции с БЮТ и НУ-НС.

“Относительно внешнеполитической сферы все сформулировано достаточно обтекаемо. Речь идет о том, что его политическая сила не исключает присоединения Украины к системе коллективной безопасности, но по результатам референдума. Это определенный отход от традиционного для Блока Литвина положения о внеблоковом статусе Украины. И в этом я вижу компромиссный сигнал для “Нашей Украины””, - сказал эксперт.

В то же время он отметил, что не хочет переоценивать возможность создания этой коалиции. “Для того, чтобы ее создать, необходимо преодоление противоречий между Президентом и премьером. Все будет зависеть от позиции Президента”, - убежден А.ГАРАНЬ.