Кармазин: НУ-НС несколько часов не может разыскать Кириленко

Народный депутат Юрий КАРМАЗИН (фракция «Наша Украина – Народная самооборона») надеется, что до понедельника, 29 сентября, участники переговоров о создании коалиции НУ-НС, БЮТ и Блока Литвина достигнут компромисса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам после завершения консультаций между БЮТ и НУ-НС о создании коалиции.

Ю.КАРМАЗИН напомнил, что 6 из 9 политических партий, которые входят в блок НУ-НС, выступают за скорейшее подписание соглашения о создании коалиции. Он отметил, что во время сегодняшних консультаций лидер партии “Пора” Владислав КАСЬКИВ, в сущности, поддержал эту позицию.

Ю.КАРМАЗИН также считает, что «БЮТ пошел навстречу» фракции «Наша Украина – Народная самооборона», и сегодня в повестку дня работы парламента не был включен ни один законопроект, по которому нужно преодолевать вето Президента Украины. «Это уже серьезный шаг вперед к доверию», - сказал он.

Ю.КАРМАЗИН отметил, что 6 партий блока выступают за созыв сегодня заседания политсовета блока.

На вопрос журналистов, достигнута ли договоренность с руководством блока по данному вопросу, Ю.КАРМАЗИН ответил: «Ищут лидера фракции (Вячеслава КИРИЛЕНКО – УНИАН). Мы не можем найти его несколько часов».

Ю.КАРМАЗИН отметил, что к руководству фракции есть вопрос, поскольку в свое время партия «Народный Союз Наша Украина» передала БЮТ и Блоку Литвина свои предложения о создании коалиции, которые не были согласованы с представителями других партий, которые входят в блок. По его словам, сегодня на консультации пришли многие представители фракции НУ-НС, «потому что уже есть недоверие к лидерам».

Он заметил, что в случае, когда руководство блока откажется сзывать заседание политсовета блока, то возможно ее проведение «без участия тех людей, кто хочет остановить процесс» создания коалиции.

Как сообщал УНИАН, народный депутат от НУ-НС Николай КАТЕРИНЧУК сегодня заявил, что 6 из 9 партий, которые входят в блок “Наша Украина – Народная самооборона”, выступают за подписание в субботу, 27 сентября, коалиционного соглашения между НУ-НС, Блоком Юлии Тимошенко и Блоком Литвина.

Он отметил, что речь идет о партиях: “Вперед, Украина!”, Христианско-демократический союз, Партия защитников Отечества, УРП “Собор”, Европейская партия Украины, Народный Рух Украины.

Справка УНИАН. В блок НУ-НС входят: гражданская партия "Пора", Европейская партия Украины, Народный Рух Украины, партия “Народный Союз Наша Украина”, Партия защитников Отечества, Христианско-демократический союз, партия "Вперед, Украина!", Украинская народная партия и Украинская республиканская партия “Собор”.