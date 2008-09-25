Янукович говорит, что у него с Ахметовым «нормальные отношения»

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет об отсутствии раскола в партии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам, отвечая на вопрос, в частности, относительно противостояния внутри партии между ним и народным депутатом Ринатом АХМЕТОВЫМ.

По словам лидера ПР, у них «нормальные отношения». «Нас многое объединяет», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

«Никогда не будет такого, чтобы кто-то расколол Партию регионов», – сказал он, подчеркнув, что партия «крепкая была, есть и будет».

По словам В.ЯНУКОВИЧА, слухи о якобы противостоянии в партии «запускают» конкуренты и оппоненты. «То, что политика в Украине грязная, это ни для кого не секрет», - отметил лидер “регионалов”.

Говоря о секретаре СНБО Раисе БОГАТЫРЕВОЙ, которая была исключена Политсоветом Партии регионов из партийных рядов 1 сентября, В.ЯНУКОВИЧ заявил, что между ними «никакого конфликта не было». «Она избрала себе путь, и она пошла своим путем», - сказал он, добавив, что партия по этому поводу «выразила свою точку зрения».

«Мы не делаем из нее врага, но политически мы стали на разные позиции, ее – совпадает с позицией Президента», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

«В партии сейчас места ей (Р.БОГАТЫРЕВОЙ – УНИАН) нет», – подытожил лидер ПР, отметив при этом, что необходимо уважать каждую позицию.

Как сообщал УНИАН, до недавнего времени Р.БОГАТЫРЕВА была членом Партии регионов и входила в Политсовет этой политической силы.

1 сентября Политсовет Партии регионов исключил Р.Богатыреву из рядов партии. Поводом для этого решения стало заявление секретаря СНБО во время визита в США о том, что позиция лидера партии В.ЯНУКОВИЧА о необходимости признания Украиной независимости Южной Осетии и Абхазии является его личным мнением, а не позицией Партии регионов.

5 сентября В.ЯНУКОВИЧ заявил, что Партия регионов не намерена пересматривать решение об исключении секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Р.БОГАТЫРЕВОЙ из своих рядов.