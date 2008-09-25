У Януковича уже возникли проблемы с БЮТом

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о наличии сложностей для создания коалиции между фракциями Партии регионов и БЮТ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.

«Сложность в том, что у нас нет идеологического фундамента, на базе которого можно договориться», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, не успели народные депутаты проголосовать в первом чтении за закон о госслужбе, как фракция БЮТ, которая его поддерживала, отказывается голосовать за норму о применении русского языка в делопроизводстве.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что Партия регионов «ищет пути» для договоренности и будет делать все для того, чтобы не допустить досрочных парламентских выборов.