У Януковича уже возникли проблемы с БЮТом
14:02, 25 сентября 2008Политика
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Партия регионов ищет пути
Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о наличии сложностей для создания коалиции между фракциями Партии регионов и БЮТ.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.
«Сложность в том, что у нас нет идеологического фундамента, на базе которого можно договориться», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.
По его словам, не успели народные депутаты проголосовать в первом чтении за закон о госслужбе, как фракция БЮТ, которая его поддерживала, отказывается голосовать за норму о применении русского языка в делопроизводстве.
В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что Партия регионов «ищет пути» для договоренности и будет делать все для того, чтобы не допустить досрочных парламентских выборов.
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