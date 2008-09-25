«Предательство избирателей» - не основание для роспуска ВР?

Министерство юстиции изучает вопрос о сроке завершения консультаций и возможности создания коалиции в Верховной Раде Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК, отвечая на вопрос, когда завершается срок, до которого должна быть сформирована коалиция в парламенте, и после которого Президент имеет право распустить парламент.

«Мы изучаем эту ситуацию, и сейчас я не имею полномочий, чтобы делать официальное заявление на этот счет, понимая, к каким последствиям это может привести», - сказал Н.ОНИЩУК.

По его словам, в рассмотрении этого вопроса необходимо исходить из Конституции Украины и из решения Конституционного Суда о временном регламенте ВР.

Отвечая на вопрос, может ли быть распущен парламент, если будет создана коалиция Партии регионов и БЮТ, на том основании, что произошло предательство избирателей, поскольку каждая из упомянутых политических сил декларировала на выборах разные лозунги, Н.ОНИЩУК отметил, что «если коалиция будет образована способом и в сроки, как это предусмотрено в Конституции, то оснований для досрочных выборов не будет».

Глава Минюста при этом напомнил, что роспуск ВР прошлого созыва основывался на юридической норме о неполномочности парламента, поскольку 150 народных депутатов досрочно прекратили свои полномочия. «И в данном случае, если досрочные выборы состоятся, то они состоятся лишь как следствие наступления условий о досрочном прекращении полномочий парламента», – заверил Н.ОНИЩУК.