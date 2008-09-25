В БЮТ обиделись: НУ-НС ведет себя как «привередливая невестка»

Фракция “Наша Украина – Народная самооборона” ведет себя сегодня, «как довольно привередливая невестка».

Об этом сказал в интервью журналистам народный депутат Украины Валерий ПИСАРЕНКО (фракция БЮТ), комментируя заявление лидера фракции НУ-НС Вячеслава КИРИЛЕНКО по поводу того, что не были учтены предложения фракции при формировании повестки дня заседания парламента.

В.ПИСАРЕНКО считает, что сегодня в повестке дня сессии «нет ни одного закона, который можно было бы назвать либо лоббистским, либо антипрезидентским, либо антинародным». Он отметил, что действия НУ-НС направлены, скорее, не на создание коалиции, а на проведение досрочных выборов. Он считает, что «эти заявления нужно убрать и работать в рабочем режиме».

В.ПИСАРЕНКО подчеркнул, что ситуация не должна развиваться как в известном фильме, когда юноша подходит на танцах к девушке и спрашивает: «Вы танцуете?». После того как она ответила утвердительно, юноша сказал: «А я пою».

По его словам, «если танцевать, то вместе”. “А если просто хочется прийти на танцы, то для нас это не выход», - сказал В.ПИСАРЕНКО.

Он считает неуместными обвинения в том, что БЮТ голосует вместе с Партией регионов. «Что, нам нужно предложить фракции ПР выйти из зала, если они поддерживают в настоящее время инициативы БЮТ?», - спросил он.

В.ПИСАРЕНКО подчеркнул: «сегодня с ПР мы не ведем никаких переговоров и все наши силы сосредоточены на консультациях с НУ-НС и Блоком Литвина».