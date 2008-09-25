Шуфрич предложил Кириленко пари на депутатский мандат

Народный депутат Украины Нестор ШУФРИЧ (фракция Партии регионов) предлагает лидеру фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Вячеславу КИРИЛЕНКО пари по поводу того, что коалиции между фракциями БЮТ, Партии регионов и КПУ не будет.

Об этом он сказал в интервью журналистам.

По словам Н.ШУФРИЧА, если такая коалиция будет, то он готов сложить депутатские полномочия, но аналогичный шаг должен сделать и В.КИРИЛЕНКО в случае, если такой коалиции не будет.

На вопрос УНИАН, готов ли он заключить пари по поводу коалиции Партии регионов и БЮТ, Н.ШУФРИЧ ответил: «Он (В.КИРИЛЕНКО – УНИАН) говорил о трех. Будет говорить о чем-то другом - будем спорить дальше».