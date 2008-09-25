Российский эксперт: вступление Украины в НАТО - это не самое страшное

Директор Института Украины в России Евгений МИНЧЕНКО считает, что Украина может стать оператором сближения России и Европейского Союза.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом эксперт сказал на международной конференции в Москве «10 лет спустя. Итоги Договора о дружбе, сотрудничестве и стратегическом партнерстве между Россией и Украиной.

Е.МИНЧЕНКО высказал мнение, что угроза для России от вступления Украины в НАТО является преувеличенной. «Думаю, что, к величайшему сожалению, вступление Украины в НАТО, - это не самое страшное, что может произойти», - сказал он.

По мнению эксперта, более опасным может стать создание очагов нестабильности в Европе путем втягивания в конфликт Украины и России. «Когда представители США говорят, что Украина следующая после Грузии, то это, возможно, не следует считать, что она станет следующим объектом агрессии со стороны России, а что - готовьтесь, следующим, кто нападет на Россию станете вы (Украина)», - считает Е.МИНЧЕНКО.

Подтверждением антироссийских настроений в США, по мнению Е.МИНЧЕНКА, стало нынешнее признание Конгрессом США Голодомора 1932-33 г.г. в Украине геноцидом. «Это демонстрирует крайне неприятную для России вещь – что в политической элите США антироссийские настроения уже сформировались. И, по большому счету, для нас разница между ОБАМОЙ и МАККЕЙНОМ – непринципиальна», - сказал он.

При этом эксперт не исключил, что внутренние проблемы в США власти попытаются компенсировать деятельностью на внешней арене. «Видимо, так или иначе США будут пытаться сбросить последствия экономического кризиса в Евразию. В этом смысле одним из инструментов может стать создание точек, в том числе и военной нестабильности», - считает он.

Эксперт предлагает объединить усилия России, Украины и Евросоюза для предотвращения такого развития ситуации. «Все должны быть заинтересованы, чтобы такая стратегия не сработала», - сказал он.

При этом, по мнению Е.МИНЧЕНКО, наибольший интерес для Киева могло бы представлять сближение России и Евросоюза, и участие в нем Украины как одного из «спонсоров, участников и операторов этого сближения». «Украина имеет возможность (хотя это не означает, что Киев хочет, и что для этого сейчас есть необходимый лидерский состав) принять участие в большой интересной игре, связанной с выстраиванием коалиции большой Европы и России. Речь идет о выстраивании оси Париж-Берлин-Киев-Москва», - считает Е.МИНЧЕНКО.

Он объяснил, что Украина могла бы предложить новый амбициозный национальный проект в качестве нового лидера Восточной Европы. «Не приживалки, у которой есть адвокаты. Что ж такого совершила Украина, что ей нужны адвокаты?», - сказал эксперт.

По его мнению, для реализации такого проекта Украина могла бы занять более активную позиции в приднестровском урегулировании, выстраивать новые экономические схемы сотрудничества со странами, с которыми существуют тесные связи в сфере энергетики – Венгрией и Словакией.

При этом, считает эксперт, Украине стоит задуматься о наличии внешних угроз со стороны Румынии и Польши. «Если Дениэл ФРИД обещает приехать в Крым и проверить ситуацию с выдачей российских паспортов, то следует попросить его заодно съездить в Черновицкую область и проверить, как там ситуация с румынскими паспортами, и что происходит с «картой поляка» в западной Украине», - считает Е.МИНЧЕНКО.