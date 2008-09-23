Заседание Верховной Рады началось с перерыва

Утреннее заседание Верховной Рады Украины открыто, но объявлен перерыв до 11-и часов.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК пригласил лидеров фракций на совещание для согласования повестки дня заседания.

Как известно, отныне лидеры фракций ежедневно перед сессионным заседанием или после его открытия согласовывают повестку дня на текущий день.

Раньше ВР согласовывала повестку дня на неделю на Согласительном совете лидеров фракций и глав комитетов в понедельник, в начале сессионной недели.