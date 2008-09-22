У Тимошенко предлагают оставить Майдан для учебников по истории

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что демократическая коалиция в украинском парламенте шестого созыва была последней «помаранчевой» коалицией.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он заявил в интервью «Газете 24», комментируя распад демократической коалиции.

«Это была третья «помаранчевая» коалиция и, я думаю, последняя. Но мы должны сделать выводы из этого опыта. Главный вывод состоит в том, что нам необходимо заканчивать строить «помаранчевую» Украину и начинать создавать Украину «сине-желтую», - отметил Н.ТОМЕНКО.

Он также предложил наложить своеобразный мораторий на «майданную» риторику и оставить Майдан украинской истории. «Сейчас мы живем в другой Украине. Подобные политические стрессы иногда даже полезны, но при условии, если делать из них правильные выводы», - считает вице-спикер.

Говоря о заинтересованности Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в проведении досрочных парламентских выборов, Н.ТОМЕНКО предположил, что главу государства убедили в том, что он может еще раз стать Президентом при условии, если станет лидером всего национально-демократического электората в Западной Украине и сделает все, чтобы Юлия ТИМОШЕНКО не была премьером на момент проведения президентских выборов.

По словам Н.ТОМЕНКО, выборы – это один из способов лишить Ю.ТИМОШЕНКО должности. Отсюда, считает он, и риторика В.ЮЩЕНКО – отныне все, что делает правительство, рассматривается сквозь призму Москвы – выгодно это Кремлю или нет. «Но трагедия такого подхода заключается в том, что нынешняя антироссийская риторика еще больше осложняет и так непростые отношения Украины и России. Согласно последним опросам, россияне считают нас врагами едва ли не после американцев. Кроме того, жесткая антироссийская политика совсем не воспринимается большинством украинцев, как, кстати, и новые выборы», - отметил Н.ТОМЕНКО.