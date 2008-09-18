ВР согласилась, что за ее незаконный роспуск надо давать от 7 до 12

Верховная Рада Украины намерена установить уголовную ответственность за незаконный роспуск парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего проекта закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно дополнительных мер обеспечения выполнения Конституции Украины)”, внесенного народными депутатами Александром ЛАВРИНОВИЧЕМ (Партия регионов), Андреем ПОРТНОВЫМ и Святославом ОЛИЙНЫКОМ (БЮТ), в первом чтении проголосовали 349 народных депутатов из 427 зарегистрированных в сессионном зале.

Не голосовали фракции НУ-НС и Блока Литвина.

Законопроектом предусматривается, что “узурпация государственной власти путем досрочного прекращения полномочий Верховной Рады Украины способом, противоречащим Конституции Украины, – карается лишениям свободы на срок от семи до двенадцати лет». При этом те же деяния, совершенные работником правоохранительного органа или военнослужащим Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности Украины, внутренних войск Министерства внутренних дел Украины, Управления государственной охраны и других воинских формирований, образованных в соответствии с законами Украины, – караются лишением свободы на срок от трех до шести лет. Отданный приказ или распоряжение о совершении этих деяний – карается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Согласно законопроекту, создание искусственных препятствий пользованию государственными деятелями зданиями или сооружениями, определенными в части первой этой статьи, если такие деяния были совершены работником правоохранительного органа или военнослужащим Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности Украины, внутренних войск Министерства внутренних дел Украины, Управления государственной охраны и других воинских формирований, образованных в соответствии с законами Украины, – карается лишением свободы на срок от двух до пяти лет. При этом, государственными деятелями в настоящем документе признаются Президент Украины, председатель Верховной Рады Украины, народный депутат Украины, премьер-министр Украины, член Кабинета министров Украины, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека или его представитель, председатель Счетной палаты или член Счетной палаты, председатель или член Центральной избирательной комиссии, председатель Национального банка Украины, член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, председатель Антимонопольного комитета Украины, председатель Фонда государственного имущества Украины, председатель Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины.

Закон в случае его принятия вступает в силу со дня опубликования.