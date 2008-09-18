Шуфрич – Каськиву: а мы что – лохи, по-твоему?

Наша Украина после того, как организовала вал сокрушительной критики в адрес Тимошенко за вероятный союз БЮТ с Партией регионов, в случае проведения досрочных выборов в парламент может оказаться в сложной ситуации. С одной стороны вся избирательная компания НУ, если исходить из логики осуждения действий Тимошенко, которая изменила Ющенко с Януковичем, должна строиться на отказе от парламентских альянсов как с ПР, так и с БЮТ. Из другой – фракция коммунистов, которая даже не рассматривается в качестве одного из участников коалиции с НУ, и другие парламентские карлики могут претендовать разве что на пребывание в оппозиции вместе с “партией Президента”. Большинства у такого альянса очевидно быть не может.

Похоже, в сами нардепы из НУ-НС теперь не знают как реагировать на сложившуюся ситуацию... Так, Украинская правда приводит весьма занятный диалог в кулуарах ВР между регионалом Нестором Шуфричем и нунсовцем Владиславом Каськивым:

– Слушай, а что вы будете говорить людям во время выборов? – с издевкой, обратился Нестор Шуфрич к Владиславу Каськиву в кулуарах парламента.

– Я вообще не знаю, в каком списке пойду на выборах, – пожал плечами Каськив.

– Я специально приеду, когда ты будешь в Ужгороде, – предупредил его Шуфрич, – чтобы спросить: "А в какую коалицию вы пойдете?"

– Но в парламент баллотируются не для того, чтобы создавать коалицию, а чтобы отстаивать свою позицию, – попробовал съехать с темы Каськив.

– Тогда скажи: почему, если Тимошенко с нами объединяется – то это "измена"? А если вы с Партией регионов – то это "нормально"?

– Потому что Тимошенко все по–барабану, для нее есть только одна цель – быть премьером. Ну и еще принять новую Конституцию. А для нас важны наши принципы, - отбрил Каськив.

– А мы что – лохи, по-твоему? – вспыхнул Шуфрич. – Но я тебя обрадую – мы с Тимошенко не объединяемся, а разворачиваем избирательные штабы.