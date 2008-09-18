Народные депутаты не поддержат «бюджет проедания» (опрос)

Народные депутаты больше склонны поддержать “бюджет развития”, чем “проедания”.

Об этом говорится в экспертном опросе относительно разработанного Кабинетом Министров проекта государственного бюджета Украины на 2009 год. Опрос проведен и передан УНИАН Киевским институтом проблем управления имени Горшенина.

Так, народный депутат от Блока Литвина Олег ЗАРУБИНСКИЙ убежден, что бюджет должен быть построен на стратегии развития государства: “Бюджет не должен быть документом в воздухе, он должен отображать конкретный этап реализации стратегии развития страны. Поэтому, к сожалению, любой бюджет, который может быть сегодня принят, является фрагментарным и спонтанным”. По его словам, при отсутствии государственной стратегии развития, прежде всего в экономической сфере, бюджет не отвечает ни средне-, ни долгосрочной перспективе. О.ЗАРУБИНСКИЙ подчеркнул, что при таких условиях оптимальный вариант – выяснить, что является первоочередным для страны, какие отрасли требуют особенной поддержки, которые требуют облегченных условий и т.д. “Бюджет Украины, по сравнению с бюджетом, скажем, Польши или другой страны, является мизерным, поэтому следует не распылять средства, а сфокусировать их на том, что дает максимальный эффект в развитии государства», - сказал он.

В свою очередь, народный депутат от НУ-НС Тарас СТЕЦЬКИВ отметил, что “бюджет проедания” отрицательно скажется на развитие страны: “Детально проанализировать бюджет я еще не успел, но, если это, как и сказала Юлия ТИМОШЕНКО (премьер-министр Украины), есть “бюджет развития”, и основные финансовые ресурсы направляются на финансирование приоритетных для Украины направлений экономики – самолетостроения, космической отрасли и сельского хозяйства – то тогда я бы такой бюджет приветствовал. Если же правительство снова направит основные средства на проедание, то есть на социальную сферу, чтобы понравиться избирателям, так это, по моему мнению, будет неправильный подход, и он обернется большим минусом для государства”.

Народный депутат от Партии регионов Алексей ПЛОТНИКОВ подчеркнул, что, рассматривая бюджет на следующий год, в первую очередь следует обратить внимание на дефицит, во-вторых, на реальность выполнения доходной части бюджета, особенно учитывая то, что ситуация в стране все же кризисная, и выполнение доходной части бюджета в целом является сомнительным. “А вообще я сторонник того, чтобы это был бюджет не проедания, а развития, чтобы мы думали не только о том, что завтра будут очередные выборы, а еще и о развитии страны. Бюджет должен развивать конкурентноспособные отрасли, инфраструктуру страны и ее интеллектуальные силы. А бюджет, который формируется ради того, чтобы собрать доходную часть и выплатить как можно больше социальных выплат – это прекрасно, но там нет динамики развития страны”, - сказал депутат.

Вместе с тем народный депутат от БЮТ Игорь ГРЫНИВ считает проект госбюджета на следующий год сбалансированным. “Можно утверждать, что бюджет 2009 года в целом сложился, то есть расходная и доходная части являются сбалансированными. Хуже всего, когда в бюджете есть тот дефицит, который покрыть невозможно. А то, что бюджет Украины на следующий год является обеспеченным, – все статьи расходов имеют под собой соответствующие статьи доходов – это, по моему мнению, является очень важным”. Он заметил, что очень часто недостатком предыдущих госбюджетов было именно то, что много их статей не были подкреплены финансированием, или был слишком большой дефицит бюджета, или статьи доходов - надуманными.

В то же время И.ГРЫНИВ считает, что понятие “бюджет развития” является само по себе сомнительным. “Каждый бюджет должен быть бюджетом проедания, потому что ключевая функция бюджета – обеспечение государственных расходов, государство не является машиной для зарабатывания денег, государство – это инструмент расходования денег, которые оно собирает с налогов. И, в первую очередь, оно должно расходовать эти средства на тех, на кого оно должно их тратить – на врачей, учителей и других бюджетных потребностей. Развитием должна заниматься экономика, а она у нас на 99% уже частная”, - отметил И.ГРЫНИВ.