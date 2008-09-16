Народная самооборона склоняет НУ-НС к новой коалиции
11:30, 16 сентября 2008Политика
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Доний рассказал о предложении
Депутатская группа «Народная самооборона» предлагает фракции НУ-НС начать переговоры относительно создания нового формата коалиции в составе БЮТ, Блока Литвина и НУ-НС.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил народный депутат от НУ-НС Олесь ДОНИЙ.
По его словам, соответствующее предложение было выдвинуто по результатам заседания депутатской группы «Народной самообороны». «Но, к сожалению, такое предложение НУ-НСом пока не принято», - сказал О.ДОНИЙ.
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