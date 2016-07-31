Ляшко снова вызывают на допрос в ГПУ: на этот раз - по делу об избиении "Беркутом" активистов
14:38, 31 июля 2016Политика
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Лидера Радикальной партии Олега Ляшко на 1 августа вызывают на допрос в Генеральную прокуратуру Украины.
Ляшко снова вызывают на допрос в ГПУ / Фото УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Радикальной партии Олега Ляшко.
Лидер политической силы должен явиться на допрос по делу об избиении сотрудниками "Беркута" активистов под Киево-Святошинским районным судом Киевской области 10 января 2014 года, свидетелем чего он был.
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Ляшко должен прибыть в ГПУ на 10:00.
Напомним, 29 июля стало известно, что всех членов парламентской фракции Радикальной партии вызывают на допрос в ГПУ.
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