Ляшко снова вызывают на допрос в ГПУ: на этот раз - по делу об избиении "Беркутом" активистов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Радикальной партии Олега Ляшко.

Лидер политической силы должен явиться на допрос по делу об избиении сотрудниками "Беркута" активистов под Киево-Святошинским районным судом Киевской области 10 января 2014 года, свидетелем чего он был.

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Ляшко должен прибыть в ГПУ на 10:00.

Напомним, 29 июля стало известно, что всех членов парламентской фракции Радикальной партии вызывают на допрос в ГПУ.