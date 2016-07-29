Всю фракцию Радикальной партии вызвали на допрос в ГПУ - Ляшко (документ)

Об этом на своей странице в Facebook сообщил лидер фракции Олег Ляшко.

«Фракцию Радикальной партии в полном составе вызывают на допрос в Генеральную прокуратуру! Такого еще в истории украинского парламентаризма не было, чтобы всех депутатов оппозиционной фракции едва ли не ежедневно таскали на допросы», - написал он.

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Ляшко прикрепил к сообщению фото письма от 15 июня от ГПУ в Аппарат парламента, где говорится о направлении для организации вручения 21 народному депутату от фракции Радикальной партии повесток с соответствующими сопроводительными письмами о вызове их для допроса в качестве свидетелей по уголовному производству от 14 мая 2015 года по факту предложения Ляшко неправомерной выгоды по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.369 Уголовного кодекса Украины.

О результатах вручения повесток прокуратура попросила сообщить до 3 августа.