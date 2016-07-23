Тука рассказал, когда в Украине будут оформлены государственные стратегии по возвращению оккупированных Крыма и Донбасса

Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, бывший глава Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука в эфире «112 Украина».

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«Эти ответы (по стратегии возвращения временно оккупированных территорий – УНИАН) сейчас имеют вид презентации, но речь идет о разработке государственного документа, это абсолютно разные вещи, потому что каждое слово, которое прописывается в документе, должен быть четким, согласованным с целым рядом действующих законодательных актов, чтобы не было противоречий. Поэтому сейчас над этим начали работать юристы, которых мы привлекли на полуволонтерских началах извне», - заявил он.

«Я считаю, что, если брать, например, проблематику Крыма – я надеюсь, что примерно 2-3 недели, не для того, чтобы разработать стратегию, она, еще раз подчеркиваю, есть, а чтобы ее формализовать. Насчет Донбасса - я надеюсь, где-то 3-4 недели нам хватит», - добавил Тука.