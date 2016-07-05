Страны ГУАМ осенью обсудят введение зоны свободной торговли

Об этом шла на встрече премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с представителями объединения, сообщил в Twitter пресс-секретарь премьер-министра Украины Дмитрий Столярчук.

«Главы правительств ГУАМ обсудят осенью в Киеве введение Зоны свободной торговли», - написал он.

Читайте такжеГенассамблея ООН приняла резолюцию о сотрудничестве с ГУАМ

Позднее в пресс-службе правительства сообщили, что в ходе переговоров стороны отметили важность транспортного и транзитного потенциала объединения, а также договорились провести оценку экономических и торговых возможностей с учетом торговых ограничений, примененных по отношению к Украине со стороны Российской Федерации.

В этой связи Гройсман предложил создать в рамках ГУАМ деловую площадку для обмена идеями и привлечения инвестиций. Одновременно он предложил подумать над усилением сотрудничества ГУАМ с США, Японией, странами Вышеградской четверки и Балтии.

«Формат «ГУАМ плюс» очень полезен для нашего взаимодействия», - цитирует Гройсмана пресс-служба правительства.