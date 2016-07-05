"Народный фронт" требует немедленно принять закон о спецконфискации

Об этом заявил Председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак во время общения с журналистами.

"Горжусь, что наша фракция показала государственническую позицию и проголосовала за представление. Реальная борьба с коррупцией началась в государстве", - сказал Бурбак.

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Следующим важным шагом, по его словам, является поддержка народными депутатами законопроекта о спецконфискации средств Януковича.

"Фракция "Народный фронт" требует, чтобы этот законопроект был проголосован и 1,5 млрд долларов, которые более чем год назад Правительство Яценюка арестовало, и которые лежат на счетах в Сбербанке, были возвращены в бюджет и заработали на нашу оборону", - подчеркнул Глава фракции.

"Это сумма около 40 млрд грн, и позиция "Народного фронта", чтобы сразу после закона о спецконфискации мы голосовали за изменения в госбюджет", - подчеркнул Бурбак.

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Он отметил, что сейчас есть информация о подготовке нового законопроекта, который должен консолидировать голоса депутатов в сессионном зале.

"Это будет законопроект, который поддержат большинство депутатов, и мы сделаем все, чтобы этот режим спецконфискации был поддержан, чтобы эти деньги заработали", - резюмировал Максим Бурбак.