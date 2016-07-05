НАБУ в рамках расследования дела Онищенко проводит обыски у трех адвокатов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАБУ

«... детективы НАБУ проводят обыски в офисах двух адвокатских компаний и по месту жительства трех адвокатов. Целью обысков является получение доказательств, которые доказывают или опровергают причастность адвокатов к конвертации средств, полученных в результате реализации так называемой «газовой схемы А.Онищенко», - говорится в сообщении.

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В НАБУ отметили, что обыски санкционированы соответствующими постановлениями суда от 4 июля и проводятся в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту хищения государственных средств во время добычи и продажи природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО «Укргаздобыча».

Кроме того, в Бюро отметили, что детективы действуют исключительно в рамках действующего законодательства. «Соответствующие постановления суда были вынесены с соблюдением требований Уголовного процессуального кодекса и закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности». Вещи и документы, к которым запрещен доступ согласно 161 статье УПК, не изымались», - добавили в ведомстве.

Напомним, сегодня Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Его подозревают в «создании преступной организации с целью завладения денежными средствами, полученными от реализации природного газа, добытого операторами совместной деятельности обществ по договорам о совместной деятельности с ПАО «Укргаздобыча». По предварительным данным, в результате разоблаченной газовой схемы государству был нанесен ущерб в размере 3 млрд грн.