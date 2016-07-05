По делу Онищенко проводятся более 20 обысков - Холодницкий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

“Буквально сейчас по этому делу продолжается более 20 обысков в других структурах, которые выводили, в том числе, эти средства и переводили их в наличные”, - сказал Холодницкий.

Читайте такжеХолодницкий признает, что Онищенко нет в Украине

По его словам, "уже некоторые адвокаты заявляют о давлении на них".

"Но они вспомнили про это давление тогда, когда к ним пришли с обыском. А когда они отмывали миллиарды - тогда никакого давления не было", - добавил руководитель САП.

Также на вопрос, сколько на сегодня фигурантов арестованы по делу Онищенко, Холодницкий сообщил, что их 12.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины во время заседания 5 июля поддержала представление генерального прокурора Юрия Луценко о привлечении к уголовной ответственности, о задержании и об аресте Онищенко.