По делу Онищенко проводятся более 20 обысков - Холодницкий

12:52, 05 июля 2016
Политика
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Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил, что сейчас в деле народного депутата от группы "Воля народа" Александра Онищенко проводятся более 20 обысков.

Холодницький: Вже деякі адвокати заявляють про тиск на них / Фото УНІАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

“Буквально сейчас по этому делу продолжается более 20 обысков в других структурах, которые выводили, в том числе, эти средства и переводили их в наличные”, - сказал Холодницкий.

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По его словам, "уже некоторые адвокаты заявляют о давлении на них".

"Но они вспомнили про это давление тогда, когда к ним пришли с обыском. А когда они отмывали миллиарды - тогда никакого давления не было", - добавил руководитель САП.

Также на вопрос, сколько на сегодня фигурантов арестованы по делу Онищенко, Холодницкий сообщил, что их 12.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины во время заседания 5 июля поддержала представление генерального прокурора Юрия Луценко о привлечении к уголовной ответственности, о задержании и об аресте Онищенко.

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