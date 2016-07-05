Луценко просит ВР поддержать представление по Онищенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления в парламенте.

"Я прошу вас, уважаемые народные депутаты, рассмотреть и поддержать голосованием три отдельных решения. Первое: дача согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Александра Онищенко", - сказал Луценко.

По его словам, изложенные в представлении сведения обоснованно свидетельствуют о наличии достаточных доказательств совершения Онищенко указанных уголовных правонарушений.

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Также речь идет о даче согласия Верховной Рады на задержание Онищенко. "Задержание лица является временной мерой пресечения, которая применяется на основании и в порядке, определенном УПК Украины ... В частности, с целью обеспечения прибытия лица для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в отношении него судом", - сказал генпрокурор.

Кроме того, это дача согласия на арест Онищенко. По словам Луценко, это обусловлено тяжестью преступления, о котором идет речь в уголовном производстве, характеристикой человека и имеющимися рисками. "В частности, возможностью скрываться от органов досудебного расследования и суда, возможностью уничтожить, спрятать или исказить документы, имеющие существенное значение для установления обстоятельств преступления. Возможностью незаконного влияния на свидетелей и подконтрольных ему членов организованной преступной группировки. Возможностью препятствовать уголовному производству, используя свои политические связи в органах государственной власти", - сообщил Луценко.

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Представляя представление, Луценко заявил, что досудебным расследованием было установлено, что в период с января 2013 года по январь 2016 года Онищенко совершил ряд уголовных правонарушений против общественной безопасности, собственности и в сфере служебной деятельности.

Следствие, сообщил генпрокурор, считает, что Онищенко "принял решение о личном обогащеним путем завладения денежными средствами государственного ПАО "Укргаздобыча", полученными от реализации природного газа, добытого по договорам о совместной деятельности, путем злоупотребления служебным положением, при этом осознавая вред, который будет нанесен государственным интересам".

Кроме того, следствие считает, что Онищенко в январе 2013 года вместе с подельниками создал преступную организацию с целью "завладения чужим имуществом в особо крупном размере".

"Всего, по данным следствия Национального антикоррупционного бюро Украины, вследствие противоправных действий Онищенко и подконтрольной последнему преступной организации из-за реализации заранее разработанного преступного плана указанными лицами были присвоены денежные средства ПАО "Укргаздобыча" в сумме 1 млрд 613 млн 224 тыс. 251 грн, чем нанесен ущерб государственным интересам на указанную сумму", - сказал Луценко.

Напомним, 15 июня НАБУ передало в Генпрокуратуру представление для подготовки материалов о снятии депутатской неприкосновенности, задержании и аресте депутата Онищенко.