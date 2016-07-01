Парубий обещает 5 июля внести на рассмотрение и голосование вопрос о снятии неприкосновенности и арест Онищенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью телеканалу «Рада».

Парубий отметил, что «этот вопрос очень резонансный и подобные вопросы - это большой вызов для парламента». Поэтому, по словам спикера, в этом вопросе «мы должны действовать очень четко по букве закона». Парубий подчеркнул, что парламент должен соблюсти процедуры, чтобы «не было оснований, не было возможности обжаловать решение ВР».

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Парубий напомнил, что в ВР поступило представление о снятии неприкосновенности, задержании и аресте депутата Онищенко, которое регламентный комитет уже рассмотрел.

«Согласно закону, через семь дней после решения комитета я должен этот вопрос поставить. Фактически седьмой день заканчивается в среду, хорошо, что у нас есть пленарная неделя, и, соответственно, во вторник, как председатель ВР, буду предлагать народным депутатам Украины поставить этот вопрос первым при нашем рассмотрении», - подчеркнул Парубий.

По его словам, первым, потому что этот вопрос «требует специального полного рассмотрения, и его рассмотрение, по подсчету наших экспертов, может продолжаться от 2 до 3 часов...».

Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура направила в ВР представление о снятии депутатской неприкосновенности, задержании и аресте депутата Онищенко.

Онищенко подозревают в «создании преступной организации с целью завладения денежными средствами, полученными от реализации природного газа, добытого операторами совместной деятельности обществ по договорам о совместной деятельности с ПАО «Укргазвыдобування».

По предварительным данным, в результате разоблаченной газовой схемы государству был нанесен ущерб в размере 3 млрд грн. НАБУ уже задержало 11 подозреваемых по этому делу.

29 июня регламентный комитет ВР рекомендовал парламенту рассмотреть представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко.