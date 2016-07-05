Луценко: новым прокурором Ривненской области должен быть человек из-за пределов региона

Об этом он сказал на брифинге журналистам в Киеве, который транслировался на телеканале "112-Украина".

"Моим решением, которое я подпишу сегодня ночью, вернувшись в столицу, прокурор области будет отстранен от должности, будет назначен временно исполняющий обязанности, а затем - могу с большой степенью уверенности сказать, что в области будет тотально новый руководящий состав прокуратуры", - сказал Луценко.

Говоря о будущем руководителя прокуратуры Ривненской области, генпрокурор подчеркнул: "Я могу только сказать, что это должен быть человек из-за пределов области, не обремененный ни коррупционными, ни бизнес, ни кумовскими, ни даже супружескими связями с людьми из Ровенской области".

"К сожалению, ситуация с янтарем сложилась такая, что мы должны отправить сюда человека-терминатора, который сможет остановить сотрудничество бандитов с правоохранительными органами", - заявил Луценко.

Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет о намерении задержать руководителей прокуратуры, ключевых сотрудников СБУ, полиции в Ривненской области в деле о незаконной добыче янтаря.