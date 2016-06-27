Порошенко прибыл в Совет ЕС, где встретится с высшим руководством Евросоюза

Как передает собственный корреспондент УНИАН, президент прошел мимо прессы, отреагировав на вопрос о возможных результатов встречи поднятым вверх большим пальцем.

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Ожидается, что первой будет встреча с президентом Европейского парламента Мартином Шульцем, после которой пройдет встреча со всем руководством ЕС.