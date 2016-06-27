Порошенко прибыл в Совет ЕС, где встретится с высшим руководством Евросоюза

19:40, 27 июня 2016
Политика
1160 0

Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Совет Европейского Союза, где у него состоятся встречи с высшим руководством Союза.

фото УНИАН

Как передает собственный корреспондент УНИАН, президент прошел мимо прессы, отреагировав на вопрос о возможных результатов встречи поднятым вверх большим пальцем.

Читайте такжеКиев и Брюссель подписали Соглашение об ассоциированном участии Украины в деятельности Евратома

Ожидается, что первой будет встреча с президентом Европейского парламента Мартином Шульцем, после которой пройдет встреча со всем руководством ЕС.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter