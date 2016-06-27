Представительство Украины при ЕС прокомментировало сообщения об отмене встречи Порошенко с Шульцом

Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщили в Представительстве Украины при ЕС.

В частности, с президентом Европейского парламента Мартином Шульцем глава Украинского государства встретится в помещении Совета Европейского Союза.

Ожидается, что президент Украины прибудет в помещение Совета ЕС в 18 часов после церемонии подписания двух соглашений с ЕС, которые будут заключены в помещении Европейской Комиссии.

Сначала состоится встреча с президентом Европарламента, а затем в расширенном составе с руководством ЕС – с президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, президентом Европейского совета Дональдом Туском и верховным представителем по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Федерикой Могерини.

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Пока еще не известно, будут ли возможности подхода к прессе.

Как сообщал УНИАН, Порошенко сегодня в Брюсселе примет участие в политических консультациях высокого уровня Украина – Европейский Союз.

Ранее в пресс-службе главы государства сообщили, что Порошенко проведет отдельную встречу с президентом Европарламента Шульцем для дальнейшей координации действий с целью скорейшего принятия решения о введении ЕС безвизового режима для граждан Украины.

Впоследствии некоторые СМИ сообщили, что в Брюсселе отменили встречу Порошенко и Шульца.