Ющенко уже угрожает губернаторам отставкой

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что председатели администраций, которые не обеспечат введение в эксплуатацию до 15 ноября восстановленного после наводнения жилья, должны уйти в отставку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Ивано-Франковске на совещании с председателями администраций шести областей Украины, пострадавших в результате наводнения 23-27 июля.

Президент отметил, что на сегодняшний день необходимо завершить процес землеотвода для строительства соответствующего жилья, завершить к среде, 20 августа, формирование списков граждан первой категории, нуждающихся в восстановлении жилья, и все это включить в еженедельную отчетность председетелей ОГА. Также в отчетность должны входить вопросы подписания генерального соглашения на строительство такого жилья, ход фактического строительства, а также вопрос выплат компенсаций.

«Должна быть одна отчетность», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Возвращаясь к вопросу строительства жилья, Президент отметил, что для этого сегодня есть все необходимое: почти завершен процесс составления списков, на 95% решен вопрос землеотвода, утверждены типовые проекты, предусмотрены средства в государственном бюджете.

В.ЮЩЕНКО также призывал местную власть активнее привлекать благотворительные средства на строительство. По его словам, лишь для Ивано-Франковской области на счета поступило 85 млн. грн. пожертвований.