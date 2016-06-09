Украина призывает правительство Франции сохранить "твердость" в вопросе сохранения санкций против РФ

Об этом говорится в сообщении посольства на официальной странице в Twitter.

"Сенат принял резолюцию,которая призывает к демонтажу санкций против России. Твердость и ответственность французского правительства имеют ключевое значение", - отметили в украинском дипвідомстві.

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Cенат ухвалив резолюцію,що закликає до демонтажу санкцій проти Росії.Твердість та відповідальність французького уряду мають ключове значення — UA Embassy in France (@UKRinFRA) June 8, 2016

Ранее УНИАН сообщал, что Верхняя палата парламента Франции (Сенат) в среду обратилась к правительству страны с просьбой постепенно свернуть экономические санкции, введенные Европейским союзом против РФ.

Документ не является обязательным для правительства Франции, речь идет о политической позиции (рекомендации) парламента страны.