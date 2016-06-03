ЦИК зарегистрировала еще 11 кандидатов в нардепы на промежуточных выборах 17 июля

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЦИК.

«Рассмотрев заявления политических партий о регистрации кандидатов в народные депутаты Украины, а также заявления граждан Украины о самовыдвижении вместе с другими документами, комиссия зарегистрировала 11 кандидатов в народные депутаты Украины в одномандатных избирательных округах на промежуточных выборах народных депутатов Украины 17 июля 2016 года», - говорится в сообщении.

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Среди зарегистрированных в ОИО № 23 - Иван Вовк (самовыдвижение), Ирина Констанкевич (политическая партия "Украинское объединение патриотов – УКРОП"); в ОИО № 27 - Сергей Жуков, Александр Тигов (самовыдвижение), Дмитрий Хоришко (политическая партия «Народный рух Украины); в ОИО № 85 - Роман Король (политическая партия "УНА-УНСО"), Виктор Шевченко ("Украинское объединение патриотов – УКРОП"); в ОИО № 183 - Василий Романенко (самовыдвижение); в ОИО № 206 - Ирина Савченко, Олег Скварский, Мария Сокол (самовыдвижение).

Таким образом, по состоянию на сегодня ЦИК зарегистрировала 28 кандидатов в народные депутаты Украины на промежуточных парламентских выборах, которые состоятся 17 июля.

Как сообщал УНИАН, 17 июля 2016 года промежуточные выборы народных депутатов состоятся в 7 одномандатных избирательных округах: №23 (Волынская область), №27 (Днепропетровская область), №85 (Ивано-Франковская область), №114 (Луганская область), №151 (Полтавская область), №183 (Херсонская область), №206 (Черниговская область).