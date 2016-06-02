Депутаты партии Ляшко прекратят блокирование трибуны и не будут принимать участия в заседании ВР

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в комментарии журналистам.

По словам Ляшко, фракции не удалось провести в парламенте решение о создании временной следственной комиссии по расследованию ситуации с офшорами, к которой якобы причастны высшие должностные лица, в частности президент Украины.

Как сказал Ляшко, у него были неоднократно разговоры по этому вопросу с президентом Петром Порошенко, который выступает против создания такой ВСК.

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Ляшко отметил, что в его фракции нет 150 голосов депутатов для создания такой ВСК, и “мы не видим эффекта от того, что мы стоим возле трибуны. Им безразлично, что мы стоим. Поэтому, я думаю, мы прекратим блокирование трибуны”.

Вместе с тем он подчеркнул: “Мы уйдем из зала парламента в знак протеста против того, что произошло сегодня в парламенте - фактически антиукраинский заговор”, в частности, внесение изменений в Конституцию в части правосудия в пользу президента Украины.

“Когда мы вернемся, я не знаю. Но сегодня мы уходим”, - сказал Ляшко.