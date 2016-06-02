Посол США прокомментировал принятие Радой изменений в Конституцию в части правосудия

14:06, 02 июня 2016
Политика
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Посол США в Украине Джеффри Пайетт назвал принятие Верховной Радой изменений в Конституцию в части правосудия большим шагом вперед на европейском пути Украины.

Фото УНИАН

Об этом посол написал в Twitter.

"Исторический день. Приветствую принятие Радой конституционных поправок, которые касаются судебной реформы; большой шаг вперед на европейском пути Украины", - заявил он.

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"США готовы поддержать имплементацию и дальнейшую работу по преобразованию судебной системы в независимую подотчетную и эффективную систему", - сказал посол.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины сегодня, 2 июня, приняла Закон "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)". За данное решение проголосовали 335 народных депутатов из 391.

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