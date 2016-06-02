Парубий рассказал о предлагаемой им системе выборов по открытым спискам

"Что мы имеем сегодня? Половина депутатов проходит по мажоритарной системе, другая половина - по закрытым спискам. Считаю и первое, и второе неприемлемым", - сказал Парубий в интервью журналу "Новое время".

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"Что предусматривает система открытых списков, предложенная мной и экспертами? В каждом округе партия будет выдвигать не одного, а определенное количество кандидатов - условно 5-10. Избиратель будет голосовать за партию и одновременно выбирать, кто из предложенных кандидатов от партии должен представлять их округ. После общего подсчета голосов за партию в парламент пройдут именно те, кто взял больше всего голосов. Примерно такая система работает в Польше", - объяснил Парубий.

"Мажоритарные округа отменяются. Политическая структуризация в любой европейской стране базируется на политических партиях. То, что мы недостаточно эффективно этим инструментом пользуемся, - не значит, что он плохой. Политическая партия является инструментом, который дает возможность людям с определенной системой взглядов идти на выборы, получать свою квоту на представительство во власти и влиять на принятие решений. Другого механизма нет", - считает спикер.

Как сообщал УНИАН, также Парубий предлагает в рамках реформы парламента разрешить гражданам посещать заседания украинского парламента.